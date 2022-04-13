Как выглядит жесткий локдаун в Шанхае? Фото

CentralAsia (CA) - В марте новый штамм коронавируса — Omicron BA.2 — поразил сразу несколько частей КНР, больше всего пострадал 26-миллионный Шанхай. С 28 марта в городе введен жесткий локдаун: жителям запрещено выходить из дома, доставку продуктов, медикаментов и выгул собак осуществляют волонтеры.

Однако в соцсети Weibo жалуются, что службы не справляются с объемом заказов и многим приходится тяжко. 7 апреля самые отчаявшиеся жители вышли на улицу с требованием предоставить им хотя бы продукты питания. Нарушителей доставили в ковид-центры, сообщает Reuters.

Огороженные баррикадами улицы патрулируют силовики и медики в костюмах химзащиты, по ночам над городом летают беспилотники.

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Утром 11 апреля городские власти объявили о мерах послабления, несмотря на то что за сутки зафиксировали больше 25 тыс. случаев заражения. Так, жилые районы группируют по трем категориям риска, из домов разрешат выходить там, где в последние две недели не было зафиксировано новых случаев заражения коронавирусом.