В Монголии состоялся форум национальных фермеров по растениеводству

CentralAsia (MNG) - В Монголии стартует четвертая кампания по освоению целинных земель. На форуме национальных фермеров «Продовольственное снабжение и безопасность — Растениеводство» было объявлено, что кампания будет проходить под лозунгом «Здоровая местная еда».

На мероприятии министр продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности З.Мэндсайхан выступил со вступительным словом, а директор Департамента политики и планирования Министерства сельского хозяйства Ц.Болорчулуун выступил с презентацией «Национальная политика в области сельского хозяйства, цели и задачи».

В своем выступлении министр З.Мэндсайхан подчеркнул важную роль отрасли в экономике страны, здоровье населения и национальной безопасности. «В рамках своей новой политики восстановления правительство поддерживает растениеводство и стремится полностью удовлетворить внутренний спрос на основные продукты питания, а также стать экспортером продуктов питания и организовать четвертую кампанию на национальном уровне», — сказал он.

В этом году в стране планируется засеять 552 тыс. га сельскохозяйственных культур и обеспечить стабильную урожайность за счет добавления зимних теплиц. Потребности страны в картофеле, зерне и пшенице будут удовлетворяться на месте, а 80 процентов других овощей, 40 процентов масличных культур и 80 процентов кормовых растений будут поставляться на месте. В этом году под паром останется 339 тысяч гектаров земли.

В частности, зерновыми будет засеяно 386,1 тыс. га, пшеницей — 362,7 тыс. га, картофелем — 17,3 тыс. га, другими овощами — 12,1 тыс. га, масличными — 66,4 тыс. га, кормовыми — 70,2 тыс. га.

Намечено заготовить 535,8 тыс. тонн зерна, 504,7 тыс. тонн пшеницы, 171,4 тыс. тонн картофеля, 153,2 тыс. тонн других овощей, 33,2 тыс. тонн масличных культур, 168,9 тыс. тонн кормовых растений. Для посева яровых культур требуется 61,9 тыс. тонн семян и 20 тыс. тонн удобрений.

В ходе национального форума «Продовольственное обеспечение и безопасность – Растениеводство», который продлится до 15 апреля, состоятся встречи производителей зерна, агрономов и растениеводов и садоводов, на которых будут обсуждаться политические решения, вызовы и государственная поддержка сектор.

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