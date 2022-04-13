Условия экспорта муки Монголии согласованы с 13 заводами Китая

CentralAsia (MNG) - Прошел национальный фермерский форум «Продовольственное обеспечение и безопасность – Растениеводство».

На форуме Д.Есөн-Эрдэнэ, начальник отдела почв, защиты растений и семеноводства Министерства продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности, сказал: «Правительство Монголии приняло решение о предоставлении льготного кредита в размере 400 млрд тугриков ($ 132 млн) сельскохозяйственный сектор в рамках комплексного плана в размере 10 трлн тугриков по защите здоровья граждан и восстановлению экономики. Кредит в размере 100 миллиардов тугриков ($ 33 млн) будет предоставлен для растениеводства, а 50 миллиардов тугриков ($ 16,5 млн) для производства овощей будет предоставлен по трехпроцентной процентной ставке на два года».

«В целях обеспечения стабильности снабжения продовольствием мы работали над увеличением урожая. В этом контексте льготные кредиты были предоставлены фабрикам и перерабатывающим предприятиям. В Монголии есть заводы, способные перерабатывать миллион тонн пшеницы в муку. Соответствующие условия и карантинные требования для экспорта муки согласованы с 13 фабриками Китая».

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