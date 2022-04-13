Дружба Америки на Ближнем Востоке умирает естественной смертью, - Foreign Policy

Джо Байден

CentralAsia (CA) - Около 50 лет назад Соединенные Штаты перевернули Египет. Это была большая победа в дипломатии с нулевой суммой времен «холодной войны», когда две сверхдержавы собирали региональных клиентов. Египтяне присоединились к клубу, в который входили саудовцы, иорданцы, израильтяне и небольшие государства Персидского залива, которые искали защиты после того, как британцы оставили свои позиции к востоку от Суэцкого канала в 1971 году.

Как пишет Foreign Policy, в последующие десятилетия, когда Соединенные Штаты стали более непосредственно участвовать в делах Ближнего Востока, эти страны составили ядро группы дружественных США государств, что облегчило Вашингтону достижение своих целей в регионе, включая защиту свободного потока нефти из региона, помогая обеспечить безопасность Израиля, противодействуя террористам и предотвращая распространение оружия массового уничтожения, а также ряд других чрезмерно амбициозных мер, таких как вторжение в Ирак.

По словам старшего научного сотрудника Eni Enrico Mattei по изучению Ближнего Востока и Африки в Совете по международным отношениям Стивена А. Кука, он начал думать об этих отношениях с тех пор, как стали появляться статьи, подробно описывающие кризисы в отношениях Вашингтона с его партнерами на Ближнем Востоке, особенно с Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами.

«Что-то в этом есть, конечно. Ни саудовцы, ни эмиратцы не откликнулись на просьбы администрации Байдена увеличить добычу нефти, поскольку мировые цены подскочили после вторжения России в Украину. Вскоре после того, как российские войска двинулись на запад, правительство Эмиратов воздержалось от резолюции в Совет Безопасности ООН, осуждающей вторжение России. И хотя президент США Джо Байден стремился объединить мир против России, ни Саудовская Аравия, ни Объединенные Арабские Эмираты не поддерживают санкции против России, своего партнера по ОПЕК+. В середине марта Эмираты принимали президента Сирии Башара Асада в Дубае. Трудно представить, какое послание наследный принц Эмиратов Мохаммед бен Заид Аль Нахайян послал после визита человека, ответственного за массовые преступления против человечности, но это явно отражало раскол в отношениях с Соединенными Штатами», - считает эксперт.

Проблемы в отношениях Соединенных Штатов с саудовцами нарастали медленно, но за последние 8 месяцев столкнулись сочетания региональных, глобальных и политических факторов, что способствовало публичному ухудшению отношений. Когда в последний раз ближневосточный лидер отказывался разговаривать по телефону с президентом Соединенных Штатов? Теперь есть свежие примеры из двух. Впрочем, это не просто личная обида. Саудовцы и эмиратцы, похоже, больше не верят заявлениям США о том, что Вашингтон привержен их безопасности. Возвращаясь к администрации Трампа, когда иранцы атаковали саудовские нефтяные объекты в Абкаике и Хурайсе, Саудовская Аравия, в сентябре 2019 году, президент США решил — при поддержке внешнеполитического сообщества — не реагировать на атаки. Это перевернуло четырехдесятилетнюю политику США, направленную на защиту нефтяных месторождений Персидского залива от угроз, исходящих как внутри региона, так и за его пределами. Совсем недавно произошел беспорядочный уход США из Афганистана и решимость администрации Байдена заключить новую ядерную сделку с Ираном. Государства Персидского залива фактически поддерживают соглашение, но они опасаются, что администрация начнет переговоры о сделке, которая предоставит Тегерану миллиарды долларов, которые можно использовать для дальнейшей дестабилизации региона. Это, в сочетании с нежеланием Вашингтона объявить йеменских хуситов террористической группировкой, в то время как официальные лица США обдумывают снятие с иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) статуса террориста является для саудовцев и эмиратцев наиболее красноречивым показателем пустой приверженности Соединенных Штатов их безопасности. Однако это касается не только саудовцев и эмиратцев.

Хотя Израиль был спокойнее в своей критике Соединенных Штатов при премьер-министре Израиля Нафтали Беннете, он и министр иностранных дел Израиля Яир Лапид ясно дали понять, что израильтяне не будут связаны какой-либо новой ядерной сделкой с Ираном. Они также лоббировали администрацию, чтобы она повторно включила хуситов в список и разделила обеспокоенность Эмиратов и Саудовской Аравии в отношении КСИР. Со своей стороны, египтяне в последние приобрели современное российское вооружение и продолжают подстраховаться с Китаем, отказываясь делать выбор между Вашингтоном и Пекином. На недавнем, первом в истории саммите в Негеве, на котором присутствовали министры иностранных дел Израиля, Египта, Бахрейна, Эмиратов и Марокко и госсекретарь США, были сплошь улыбки, но была и реальность того, что после многих лет, в течение которых официальные лица США работали над созданием регионального консенсуса (тот, который сейчас существует, не включает Соединенные Штаты).

В совокупности все эти вопросы заставляют людей в Вашингтоне задаваться вопросом, действительно ли партнеры Соединенных Штатов на Ближнем Востоке являются партнерами. В то же время официальные лица в ближневосточных столицах задаются тем же вопросом о Соединенных Штатах, ситуация усугубляется «болтовней» Кольцевой дороги об «уходе» или «повороте» из региона.

Неприятности всех сторон, конечно, можно понять, но разводить руками и заявлять, что американские партнеры — отстой, не дает никакого понимания, почему происходит этот дрейф и что можно с этим поделать. Заманчиво обвинить в этом различных личностей, вовлеченных в настоящее время, но этот процесс отчуждения на самом деле продолжается достаточно долго, чтобы охватить срок пребывания трех президентов США (13 лет и больше).

Это потому, что эти отношения — анахронизмы, открытые, развитые и построенные для давно минувших времен. Тогдашний президент США Франклин Д. Рузвельт и король Абдель Азиз, широко известный как Ибн Сауд, установили американо-саудовские отношения 77 лет назад. Прошло много времени с тех пор, как бывший президент Египта Анвар Садат сказал бывшему госсекретарю США Генри Киссинджеру, что Египет может стать оплотом против Советского Союза. Отношения Вашингтона с ОАЭ развивались на протяжении 1990-х годов, когда присутствие Соединенных Штатов в Персидском заливе приобрело вид постоянства. Эти связи стали теснее с глобальной войной с терроризмом, но сейчас американцы смиряются с последствиями секьюритизации своей внешней политики за последние два десятилетия и хотят перемен.

В более широком смысле основные интересы, которые двигали Соединенными Штатами на Ближнем Востоке, — свободный поток нефти и помощь в обеспечении безопасности Израиля — больше не кажутся такими неотложными. Да, вторжение России в Украину подчеркнуло важность ближневосточной нефти на данный момент, и энергетический переход никогда не будет таким гладким, как некоторые себе представляли. Но по мере того, как процесс адаптации альтернатив нефти начинает набирать обороты (разведывательное сообщество США по оценкам, это начнется после 2030 года), нефтяные месторождения региона будут менее важны для США. Американские политики уже дали понять, что они больше не хотят защищать ближневосточную энергетическую безопасность и жертвовать ею. Одной из наименее противоречивых вещей, которые бывший президент США Дональд Трамп сделал на своем посту, было то, что он не отреагировал на нападение на Саудовскую Аравию в 2019 году.

Израиль является полностью промышленно-развитой страной с ВВП на уровне союзников США в Европе и проверенным опытом самозащиты. Он также медленно интегрируется в свой район. У израильтян прекрасные отношения с бывшими антагонистами Грецией и Кипром, а турецкое правительство ищет новых отношений с Иерусалимом. Конечно, наряду с Иорданией и Египтом у нее есть новые партнеры в арабском мире — Бахрейн, ОАЭ и Марокко.

Похоже, Соединенные Штаты и их друзья в регионе подошли к моменту, когда их интересы больше не совпадают. Официальные лица в Вашингтоне и во всех ближневосточных столицах могли бы перестроить отношения, которые устаревают, на основе нового набора целей, но те, которые могут иметь в виду Соединенные Штаты — противодействие Китаю и России или, возможно, интеграция Ирана в регион для его стабилизации — уже нет берущих.

«В бреши у вас есть странные события, такие как ближневосточные партнеры Соединенных Штатов, пассивно поддерживающие Россию и углубляющие свои связи с Китаем. Возможно, более точным термином для этих событий будет «патологические симптомы», отмечающие смерть американского порядка, построенного после Второй мировой войны, и неуверенность в том, что будет дальше», - подытожил эксперт.