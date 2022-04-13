Экс-министр обороны Грузии Окруашвили сообщил, что грузинские добровольцы возвращаются с Украины

CentralAsia (CA) - Бывший министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили, находившийся на Украине, сообщил, что возвращается на родину. Вместе с тем экс-глава оборонного ведомства страны опубликовал фото с КПП Краковец-Корчова на польско-украинской границе.

Также он отметил, что в скором времени домой вернутся и другие грузинские добровольцы, которые воевали на стороне Украины.

«Мир Украине. Скоро вернутся и другие грузины», - написал он на своей страничке в Facebook.

Грузинское издание Exclusive TV отмечает, что Окруашвили воевал в Ирпени.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что власти страны, исходя из собственных национальных интересов, приняли решение не присоединяться к западным санкциям против России. При этом, как отметил Гарибашвили, его никто не сможет переубедить.