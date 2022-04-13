В России начнут выплачивать пенсии трудовым мигрантам из Таджикистана

CentralAsia (TJ) - Депутаты парламента Таджикистана в среду, 13 апреля ратифицировали проект соглашения между Россией и Таджикистаном о сотрудничестве в области пенсионного обеспечения.

Москва и Душанбе уже много лет не могли согласовать все моменты по данному соглашению.

Соответствующее соглашение между Таджикистаном и Россией было подписано в сентябре 2021 года.

По данным местных СМИ, глава Агентства социального страхования и пенсий Таджикистана Дилмурод Давлатзода заявил в среду на заседании парламента, что в соответствии с документом, страна, в которой мигрант официально работал и отчислял деньги в пенсионный фонд, будет впоследствии платить ему пенсию и после возвращения на родину.

По его словам, обязательным требованием для обеих стран является уплата гражданами социальных налогов - то есть, размер пенсии будет зависеть от уровня заработка, из которого уплачивались социальные взносы, и продолжительности стажа работы.

Сотни тысяч таджикских граждан ежегодно выезжают преимущественно в Россию в поисках работы.

По данным российской стороны, в настоящее время число таджикских трудовых мигрантов превышает один миллион. Некоторые из них получили гражданство этой страны, чтобы воспользоваться преимуществами.

Власти Таджикистана предоставляют другую статистику по выехавшим на заработки гражданам. Министерство труда, миграции и занятости населения Таджикистана на днях обнародовало количество таджикских мигрантов за рубежом - 387 тысяч человек. В прошлом году власти оценили число трудовых мигрантов в РФ менее чем в полмиллиона человек.

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