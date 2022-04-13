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США понимают, почему Узбекистан нейтрален в отношении Украины - посол Д.Розенблюм

CentralAsia (UZ) -  В интервью «Голосу Америки» в Ташкенте посол США обсудил подход к войне на Украине, влияние западных санкций на Узбекистан, ситуацию в Афганистане и требования к талибам, сегодняшние приоритеты и исторические уроки.

Отвечая на вопрос, как отреагировал Ташкент военные действия России против Украины, как США в качестве стратегического партнера Узбекистана понимает его позицию посол Дэниел Розенблюм ответил: «Я понимаю и уважаю эту позицию, потому что мы понимаем, насколько сложной является ситуация для Узбекистана. Об этом мы также говорили в ходе упомянутых выше визитов. Это была одна из целей. Есть географические и исторические факторы. Ради интересов Узбекистан должен действовать взвешенно. Торговые отношения и инвестиции. В России есть трудовые мигранты из Узбекистана. Деньги, которые они посылают, являются значительными инвестициями в экономику страны. Это жизненно важный вопрос для Узбекистана. Мы это понимаем».

«Нам нужно говорить открыто, чтобы понимать позиции друг друга. Мы слушали недавние заявления министра иностранных дел Камилова, и, на наш взгляд, изложенная им политика разумна, логична и ясна», - добавил посол.

«Да, конечно, мы понимаем эту политику. Мы полны решимости работать с Узбекистаном для решения текущих проблем в мире, в том числе в регионе», - отметил Розенблюм.

«Узбекистан нейтрален, как пояснил министр иностранных дел. Республика имеет глубокие исторические и важные связи как с Россией, так и с Украиной. Узбекистан ни с кем не встает. Так что мы ожидаем настоящего нейтралитета», - подчеркнул американский дипломат.

«Мы понимаем, что вы [Узбекистан] не будете осуждать агрессию или оказывать военную помощь Украине, как европейские страны, или делать что-то подобное. Вы не на одной стороне. Вы не аплодируете одной стороне, вы не поддерживаете одну сторону, вы не одобряете зло. Америка понимает это как искренне выбранный нейтральный нейтралитет и ожидает этого. Это не изменит нашего стратегического партнерства с Узбекистаном. Нас объединяют взаимные интересы. Мы и дальше будем укреплять наше сотрудничество», - уточнил американский посол.

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