Российская армия потеряла 158 самолетов и 143 вертолета, - Генштаб ВС Украины
- Азия и мир, политика
- 15:41, 13 апреля 2022
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Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 13 апреля.
Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили:
личного состава – около 19800 человек,
танков ‒ 739,
боевых бронированных машин ‒ 1964,
артиллерийских систем – 358,
РСЗО - 115,
средства ПВО - 64,
самолетов – 158,
вертолетов – 143,
автомобильной техники - 1429,
корабли /катера - 7,
цистерн с ГСМ – 76,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 132.
Специальная техника – 25.
Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
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