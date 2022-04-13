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Российская армия потеряла 158 самолетов и 143 вертолета, - Генштаб ВС Украины
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 13 апреля.

Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили:

личного состава – около 19800 человек,

танков ‒ 739,

боевых бронированных машин ‒ 1964,

артиллерийских систем – 358,

РСЗО - 115,

средства ПВО - 64,

самолетов – 158,

вертолетов – 143,

автомобильной техники - 1429,

корабли /катера - 7,

цистерн с ГСМ – 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 132.

Специальная техника – 25.

Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

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