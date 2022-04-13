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Российские войска уничтожили 2 склада украинского вооружения и 4 вертолета
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Вооруженные силы РФ в течение ночи высокоточными ракетами морского и воздушного базирования в районах населенных пунктов Садовое и Чуднов уничтожили 2 крупных склада ракетно-артиллерийского вооружения украинских войск. Об этом сообщил в среду официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По словам официального представителя, также на аэродроме Миргород были уничтожены 4 украинских вертолета. «Два Ми-24 и два Ми-8», - добавил он.

Кроме того, Конашенков добавил, что за минувшую ночь самолеты оперативно-тактической авиации ВКС РФ поразили 46 военных объектов Украины. По его словам, среди них числятся 2 пункта управления и радиолокационная станция в районе Боровое, 2 установки реактивных систем залпового огня, а также 4 района сосредоточения украинской боевой техники в районах Боровое и Пески-Радьковские. Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе 2 беспилотных летательных аппарата над населенным пунктом Афанасьевка.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 130 самолетов, 103 вертолета, 244 зенитных ракетных комплекса, 447 беспилотных летательных аппаратов, 2169 танков и других боевых бронированных машин, 243 установки реактивных систем залпового огня, 931 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 2076 единиц специальной военной автомобильной техники», - сказал Конашенков.

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