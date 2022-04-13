В Узбекистане пассажиров на передних сиденьях обяжут пристегиваться

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане с 1 мая пассажиры передних сидений автомобилей должны будут пристёгиваться ремнями безопасности. Пристёгиваться на задних сиденьях и использовать детские кресла остаётся рекомендацией.

В обновлённых Правилах дорожного движения Узбекистана, которые вступают в силу с 1 мая, введена норма об обязанности пассажиров передних сидений транспортных средств пристёгиваться ремнями безопасности, сообщили в пресс-службе Министерства юстиции.

В правилах говорится, что водитель и пассажиры передних сидений должны пристегнуться до начала движения транспортного средства, конструкцией которого предусмотрены ремни безопасности.

По-прежнему разрешается не пристёгиваться детям до 12 лет на заднем сиденье, инструктору по вождению, когда за рулём находится обучаемый, беременным женщинам и больным пассажирам, состояние которых не позволяет им пристегнуться (появилось требование о наличии справки об этом).

Водители, выполняющие манёвр движения задним ходом, а также водители линейных такси теперь обязаны пристёгиваться.