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Лукашенко одобрил переход на расчеты за российские энергоносители в рублях
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

CentralAsia (CA) -  Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил переход на расчеты за российские энергоносители в рублях и подчеркнул, что давно этого требовал, сообщает БелТА.

«Нас не напрягают российские рубли. Я давно требовал, чтобы мы переходили на расчеты в российских рублях. Не нужны нам доллары и евро. Но невозможно было проломить это», — заявил Лукашенко.

Он также отметил, что Белоруссия рассчитывается за российские энергоносители в рублях и ее это устраивает.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что для Белоруссии сохраняются «самые благоприятные» цены на российские нефть и газ, поставляемые для внутреннего потребления. Расчеты за энергоресурсы с начала апреля переведены в рубли, добавил он.

Как сообщили в пресс-службе белорусского правительства, стоимость импортируемого из России природного газа с 1 апреля стала выгоднее, чем было предусмотрено действовавшим до этого дня соглашением.

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