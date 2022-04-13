Лукашенко одобрил переход на расчеты за российские энергоносители в рублях

Александр Лукашенко

CentralAsia (CA) - Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил переход на расчеты за российские энергоносители в рублях и подчеркнул, что давно этого требовал, сообщает БелТА.

«Нас не напрягают российские рубли. Я давно требовал, чтобы мы переходили на расчеты в российских рублях. Не нужны нам доллары и евро. Но невозможно было проломить это», — заявил Лукашенко.

Он также отметил, что Белоруссия рассчитывается за российские энергоносители в рублях и ее это устраивает.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что для Белоруссии сохраняются «самые благоприятные» цены на российские нефть и газ, поставляемые для внутреннего потребления. Расчеты за энергоресурсы с начала апреля переведены в рубли, добавил он.

Как сообщили в пресс-службе белорусского правительства, стоимость импортируемого из России природного газа с 1 апреля стала выгоднее, чем было предусмотрено действовавшим до этого дня соглашением.