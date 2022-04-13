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МИД России: С начала конфликта США поставили на Украину оружие на $1,65 млрд
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  За последние полтора месяца только Вашингтон осуществил поставки вооружения в Киев на общую сумму $1,65 млрд, сообщил в интервью «РИА Новости» замминистра российского МИД Олег Сыромолотов.

По его оценке, поставки включают сотни ПЗРК Stinger, тысячи ПТРК Javelin, гранатометов и других видов оружия.

«Все эти люди хорошо вооружены благодаря тому, что последние 8 лет государства-члены НАТО активно поставляли на Украину оружие, боеприпасы, военную технику. С начала специальной военной операции размеры западной военной помощи Украине увеличились», - рассказал он.

Сыромолотов считает, что власти Украины, не контролирующие действия боевиков, не смогут обеспечить безопасное хранение и нераспространение этого оружия, которое «впоследствии может оказаться на черных рынках других стран».

В начале апреля глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты и союзники поставят Украине по 10 противотанковых ракетных комплексов Javelin «на каждый российский танк». 6 апреля американский президент Джо Байден выделил $100 млн на военную помощь Украине.

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