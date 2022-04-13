Экс-министр культуры и туризма Кыргызстана Султан Раев стал новым генеральным секретарем ТЮРКСОЙ

CentralAsia (UZ) - В Анкаре состоялась церемония, в ходе которой Султан Раев, который был избран на пост генерального секретаря Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ). Церемония прошла на внеочередном заседании Постоянного совета ТЮРКСОЙ в городе Бурса – культурной столице тюркского мира 2022 года, сообщили в организации.

На церемонии передачи и приема, состоявшейся в конференц-зале штаб-квартиры организации, приняли участие министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой, генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Багдад Амреев, послы тюркских республик и многочисленные приглашенные.

Дюсен Касеинов, оставивший на церемонии пост генерального секретаря ТЮРКСОЙ, подчеркнул, что в соответствии с решением, принятым 31 марта на заседании Постоянного совета организации, он с гордостью передает Раеву миссию, которую взял на себя 14 лет назад.

Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу выступая на церемонии заявил: «ТЮРКСОЙ объединяет тюркский мир, укрепляет братские узы между тюркскими народами, сохраняет древнюю тюркскую культуру и цивилизацию для будущих поколений, популяризирует их во всем мире».

На церемонии передачи и приема, состоявшейся после протокольных выступлений, Касеинов передал Символ передачи и приема должности генерального секретаря ТЮРКСОЙ Султану Раеву.

Султан Раев, который ранее занимал должности министра культуры и туризма Кыргызстана, а также заместителя генерального секретаря Организации тюркских государств, избран генеральным секретарем ТЮРКСОЙ единогласным решением Постоянного совета ТЮРКСОЙ, состоявшегося в Бурсе 31 марта 2022 года.