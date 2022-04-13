экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Казахстане не будет военного парада в День Победы

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане не планируется проведение военного парада в День Победы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

«В 2022 году проведение военного парада, посвященного 30-летию образования Вооруженных сил Казахстана и Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, не планируется», - говорится в сообщении.

Вместе с тем в оборонном ведомстве заявили о запланированных военно-патриотических мероприятиях. Отдельный блок составят мероприятия по чествованию ветеранов Великой Отечественной войны и Вооруженных сил.

Всего министерством запланировано около 50 различных мероприятий, которые будут проведены во всех регионах страны.

В прошлом году в связи с эпидемиологической ситуацией в стране от проведения военного парада в честь Дня защитника Отечества и Дня Победы также отказались.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • Российский АвтоВАЗ намерен расширить производство в Узбекистане
  • Зеленский объявил о задержании оппозиционера Медведчука в ходе спецоперации
  • Зеленский предложил России обменять Медведчука на пленных украинцев


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com