В Минобороны Турции сообщили, что выделили корабли для эвакуации людей из Мариуполя

CentralAsia (CA) - Турция выделила корабли для эвакуации людей из Мариуполя и ожидает положительных подвижек в этом вопросе в ближайшее время. Об этом заявил в среду министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, передает газета Yeni Şafak.

«Мы находимся в постоянном контакте с министерствами обороны России и Украины», - отметил он, говоря о ситуации вокруг Мариуполя. «Как Турция, мы сделали все, что необходимо сделать для безопасной эвакуации, включая выделение кораблей. В ближайшие дни в этом плане будут некоторые положительные подвижки, мы с нетерпением ждем развития событий», - сказал он.