В Минобороны Турции сообщили, что выделили корабли для эвакуации людей из Мариуполя
- Азия и мир, политика
- 17:10, 13 апреля 2022
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CentralAsia (CA) - Турция выделила корабли для эвакуации людей из Мариуполя и ожидает положительных подвижек в этом вопросе в ближайшее время. Об этом заявил в среду министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, передает газета Yeni Şafak.
«Мы находимся в постоянном контакте с министерствами обороны России и Украины», - отметил он, говоря о ситуации вокруг Мариуполя. «Как Турция, мы сделали все, что необходимо сделать для безопасной эвакуации, включая выделение кораблей. В ближайшие дни в этом плане будут некоторые положительные подвижки, мы с нетерпением ждем развития событий», - сказал он.
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