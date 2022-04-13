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Жена задержанного в Украине кума Путина обратилась к Зеленскому и Эрдогану

CentralAsia (CA) -  Жена задержанного Службой безопасности Украины главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука Оксана Марченко записала видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором попросила его освободить мужа. Видео опубликовано на YouTube-канале Марченко.

По ее словам, Медведчук «не нарушал никаких законов Украины и не покидал ее территорию». «Он всегда выступал за мир и диалог, согласие в Украине. <...> Нет никаких сомнений, что моего мужа преследуют по политическим мотивам вопреки законам Украины и нормам международного права. Его жизнь должна быть вне опасности», — сказала Марченко.

Она также записала еще одно видеообращение — к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. В нем Марченко заявила, что СБУ «незаконно задержала» ее мужа и что его «удерживают в неизвестном месте». Обращаясь к Эрдогану, она попросила турецкого лидера использовать свое влияние «для спасения и освобождения» супруга.

Марченко — украинская журналистка и телеведущая. С Медведчуком они поженились в июле 2003 года. В 2004 году у супругов родилась дочь Дарья, крестным отцом которой стал президент России Владимир Путин.

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