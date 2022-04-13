Швейцария запретила поставки морепродуктов, цемента и водки из России

CentralAsia (CA) - Швейцария приняла решение присоединиться к пятому пакету санкций Евросоюза против России и Белоруссии из-за событий на Украине. Под запрет попадет импорт российской древесины, цемента, морепродуктов и водки, говорится в сообщении швейцарского правительства.

В сообщении отмечается, что ЕС ввел пятый пакет санкций в отношении России 8 апреля из-за «продолжающейся военной агрессии» против Украины и событий в городе Буча (Киевская область). Швейцарское правительство решило присоединиться к антироссийским санкциям и готовит изменения в соответствующее постановление.

Санкции предусматривают запрет на импорт угля и других товаров, которые «служат важными источниками доходов для России», включая древесину, цемент, морепродукты и водку, отмечается в сообщении. Кроме того, Швейцария запретит экспорт в Россию керосина и продукции, которая может способствовать «укреплению промышленного потенциала», под запрет попадают в том числе промышленные роботы и некоторые химические вещества.

«13 апреля Федеральный совет принял решение принять эти новые меры ЕС в отношении России и Белоруссии, за исключением транспортных запретов, принятие которых не является необходимым для Швейцарии из-за ее географического положения», — говорится в сообщении.

Швейцарские власти также обновили санкционный список в соответствии с европейским, добавив в него 200 юридических и физических лиц.

Западные страны начали вводить санкции против России на фоне ее спецоперации на Украине. Последний пакет санкций ЕС предусматривает эмбарго на импорт российского угля, а также ограничения на экспорт большого перечня товаров, в том числе фотопленки, типографской краски, бумаги, шерсти, ниток, цветов, микроскопов, отдельных категорий турбин и двигателей. Также был расширен запрет на поставки в Россию нефтехимического оборудования, в том числе для СПГ-проектов.