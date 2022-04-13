Из Украины на родину возвращены еще двое граждан Узбекистана

- Узбекистан, общество
- 23:35, 13 апреля 2022
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CentralAsia (UZ) - Дипломатические и консульские представительства Узбекистана за рубежом продолжают работу по обеспечению безопасного возвращения эвакуированных из Украины граждан на родину.
По сообщению Генерального консульства Узбекистана в Стамбуле, 1 апреля этого года в миссию поступило обращение граждан А.И. (1992 г.р.) и Э.И. (1994 г.р.). Они запросили помощь в репатриации их из Румынии в Узбекистан.
По словам заявителей, в марте они перешли по гуманитарному коридору из Одессы (Украина) в Бухарест (Румыния).
Усилиями Генконсульства 2 апреля было обеспечено прибытие граждан в Стамбул и их проживание в отеле. За счет спонсорских средств для них были приобретены авиабилеты и 5 апреля они благополучно вернулись в Узбекистан.
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