С февраля россияне стали активнее покупать жилье в Турции и ОАЭ

CentralAsia (CA) - С конца февраля по середину апреля россияне бросились скупать жилье за рубежом — эксперты в области недвижимости отметили резкий рост спроса на заграничные объекты. При этом популярность стран Европы упала, сообщает «Российская газета».

По данным агентства недвижимости Russia Sotheby's International Realty, c конца февраля 2022 года спрос на объекты за рубежом подскочил почти в два раза. Причинами этому называют желание получить иностранное гражданство или вид на жительство в результате покупки недвижимости, которые для россиян предоставляют в Турции, ОАЭ, Таиланде и Грузии. Чтобы передвигаться по миру без визы и стать владельцем объекта в Грузии, гражданам России необходимо потратить от 100 тысяч долларов. Кроме того, покупатели недвижимости за рубежом стремятся сохранить свои накопления в условиях нестабильности курса рубля — ежегодный доход с апартаментов может достигать трех-восьми процентов от их стоимости.

По данным риелторов, большинство покупателей из России предпочитают покупать жилье по доступным ценам преимущественно в популярных пляжных странах — Турции, Северном Кипре, Египте, Таиланде, Панаме, а также в Грузии. Стоимость недвижимости в государствах, куда россияне чаще всего вкладывают деньги, составляет от 18 до 110 тысяч долларов. Представители высшего класса, как правило, выбирают ОАЭ, где спрос со стороны россиян в марте 2022 года вырос почти на 40 процентов.

По информации социолога Сергея Таланова, граждане России ежегодно покупали в Турции более трех тысяч объектов недвижимости, а к концу 2022 года этот показатель должен вырасти в два раза. Согласно данным агентства Antaria Real Estate, на Кипре общее количество сделок с недвижимостью в марте 2022 года выросло на треть. Большая часть объектов была куплена на сумму свыше 300 тысяч евро ради получения вида на жительство в стране. С начала года цены на недвижимость выросли на 10-15 процентов, а ее доходность составляет около 10 процентов за счет значительно подорожавшей аренды.

Несмотря на рост популярности покупки жилья в городах Турции, а также Дубае, эксперты ожидают возвращение россиян на рынки Москвы и Санкт-Петербурга на фоне субсидирования ипотеки и сниженных ставок по проектному финансированию для застройщиков. Специалисты считают, что подобные меры способны вызвать у граждан желание купить квартиру в родной стране.

Эксперты отмечают, что спрос на покупку жилья в Европе обвалился, так как из-за санкций возможность перевода денег туда значительно усложнилась. Они убеждены, что в 2022 году подобная тенденция сохранится, даже если ограничения отменят.