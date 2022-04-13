США поставят на Украину технику и военную помощь на $750 млн

CentralAsia (CA) - Украина получит от США военную помощь в размере 750 миллионов долларов, включая поставки гаубиц. Соответствующий пакет помощи утвердила администрация президента США Джо Байдена, сообщает Politico со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.

Издание отмечает, что Байден, используя свои президентские полномочия, передаст Киеву гаубицы, беспилотники, а также средства защиты от возможных химических атак наряду с другим оружием.

Когда именно американский лидер планирует официально объявить о передаче дополнительной военной помощи Украине, неизвестно. Ранее некоторые американские СМИ утверждали, что Байден сделает заявление в среду, 13 апреля, однако в этот день в расписании президента США публичные обращения не запланированы.

Ранее сообщалось, что Пентагон проведет встречу с главами восьми крупнейших производителей оружия в США для обсуждения возможности отрасли помочь Киеву, если спецоперация России на Украине затянется. Наиболее полезным оружием в Пентагоне считают переносные ЗРК Stinger и ПТРК Javelin. На встрече, которая запланирована на 13 апреля, будет присутствовать замминистра обороны страны Кэтлин Хикс.

8 апреля Белый дом раскрыл информацию о военной помощи Украине. Она включает более 1,4 тысячи комплексов Stinger, более пяти тысяч противотанковых ракетных комплексов Javelin и сотни барражирующих снарядов Switchblade.