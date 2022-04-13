Кремль не счел возможным обменять кума Путина на украинских пленных

CentralAsia (CA) - Задержанный накануне сотрудниками СБУ кум Владимира Путина Виктор Медведчук не является гражданином России и не имеет никакого отношения к военной операции России на Украине, заявил представитель российского президента Дмитрий Песков, передает РБК. Так он ответил на вопрос о возможном обмене Медведчука, который ранее предлагал президент Владимир Зеленский.

«Мы вообще не знаем, хочет ли он сам какого-то участия России в разрешении этой пасквильной в отношении него ситуации», — добавил Песков.

Комментируя задержание политика, он назвал это «яркой иллюстрацией того, что на деле представляет из себя киевский режим». Песков также добавил, что Медведчук возглавляет оппозиционную партию, которая «имела свой взгляд и свою позицию». Он подчеркнул, что политик всегда «выступал против войны, против расширения конфликта на Донбассе» и, если бы украинские власти учитывали эти идеи, «никакой военной операции бы не было».

Вечером 12 апреля президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фотографию человека, похожего на Медведчука, в наручниках и камуфлированной одежде. При этом он поблагодарил СБУ за проведение спецоперации. Позже спецслужба подтвердила задержание Медведчука.

Зеленский предложил России обменять Медведчука на «наших парней и девушек в русском плену». «Считаю особенно циничным с его стороны использование военного камуфляжа. Пытался так замаскироваться. Вот такой «вояка». Вот такой «патриот». Что ж, если Медведчук сам выбрал для себя военную форму, он подпадает под правила военного времени», — заявил президент.

Медведчук — кум президента Владимира Путина, последний является крестным отцом его дочери. Расследование в отношении Медведчука идет с весны 2021 года, ему предъявлено обвинение в госизмене и нарушении правил ведения войны. Расследуются несколько эпизодов, в частности возможный сговор с российским чиновником для добычи газа на шельфе Черного моря у берега Крыма, предположительная передача данных о ВСУ российским спецслужбам, а также участие политика в срыве поставок угля на Украину в пользу сырья из Донбасса.