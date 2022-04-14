Западные страны: Сделаем так, чтобы санкции против России не коснулись Монголии

CentralAsia (MNG) - Послы ЕС, Соединенного Королевства и США в Монголии провели пресс-конференцию 13 апреля 2022 г и высказали свое мнение о войне в Украине и ответили на вопросы журналистов.

-Давайте узнаем это у посла США Майкла С. Клечески. Какова позиция вашей страны в отношении политики ЕС?

- 20 марта Европейский Союз выступил с заявлением по Украине. Это заявление поддерживают страны ЕС. Россия заблокировала информационные сайты внутри своей страны и отрезала своих граждан от международной информации. Также неуместно принимать законы и привлекать СМИ к ответственности за освещение войны. Действия России являются серьезным нарушением прав человека.

Нынешняя ситуация не только между Россией и Украиной, но и в международном масштабе. Поэтому я считаю, что страны должны объединиться перед лицом серьезных нарушений прав человека.

Мы не могли бы сделать такую ​​информацию, если бы мы были в России. Это потому, что в России нарушаются свобода печати и доступ к информации. Она также была отключена от российских и международных новостных сайтов, таких как Facebook, Instagram и Twitter. Я повторяю, что эта война является безосновательной и жестокой агрессией. Бомбардировки украинских городов привели к серьезному гуманитарному кризису и серьезным нарушениям прав человека. Путин не только против процветания Украины, но и против других стран.

- Европейские страны сильно зависят от России в плане источников энергии. Является ли это формой финансирования войны, и как вы планируете выходить из этой ситуации?

-Европейские страны импортируют источников энергии из России. Поэтому некоторые страны сосредоточены на увеличении мощности возобновляемых источников энергии и развитии ядерной энергетики. В 2022 году европейские страны сосредоточатся на снижении зависимости России от всех отраслей.

Монголии также необходимо поддерживать энергетическую безопасность и независимость. Поэтому мы видим, что определенные меры в этом отношении будут приниматься.

Выразила свою позицию по двум резолюциям ООН, а именно по гуманитарной резолюции. Против резолюции выступили четыре страны. Европейский Союз разрабатывает базовую политику сотрудничества на 2022-2027 годы. Обсуждается экономика, комплекс мер после Covid-19 и сокращение выбросов парниковых газов. Воздействие временных санкций или мер по смягчению последствий оказывает значительное международное влияние.

- Монголия занимает нейтральную позицию по отношению к России-Украине. Однако было принято решение начать строительство газопроводов. Будет ли это вредно в будущем?

- Мы внимательно следим за этим вопросом. До сих пор Европейский союз не принял никакого решения и не объявил о каких-либо действиях.

- Россия заявила, что не позволит Финляндии и Швеции вступить в НАТО. Вы высказали свою позицию по этому вопросу?

- Любая демократическая страна имеет право подать заявку на вступление в НАТО. Мы понимаем, что такие страны, как Швеция и Финляндия, также подали заявки на это право.

- Как Евросоюз может поддержать Монголию из-за негативного влияния санкций?

-В будущем Монголия может столкнуться с рисками из-за санкций против России. В то время мы оказываем определенную поддержку время от времени. Во время пандемии страны прекратили выдачу виз. В случае государств-членов выдача виз является вопросом государственной политики. Что касается пакета, то принимаются меры по не выдаче виз определенным лицам. Евросоюз занимает жесткую позицию, потому что разделяет народы России и Украины и искажает реальность.

- Расскажите, пожалуйста, о мерах, предпринятых Европейским союзом в отношении санкций?

- Речь идет о введении санкций по углю и нефти. Принимаются пять комплексов антивоенных мер для устранения воздействия на экономику и общество.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Французской Республики в Монголии г-н Себастьян Сурун:

«Мы понимаем, что многие страны страдают от войны и экономики, потому что российские военные нанесли большой ущерб аграрному сектору, особенно в Черноморском регионе. Рост цен на продукты питания в этом регионе высокий.

В результате этой войны такие страны, как Монголия, сильно пострадали от обменного курса. Монголия является крупным импортером сельскохозяйственной продукции, продуктов питания и железнодорожного оборудования из России. Поэтому я понимаю, что Монголия сталкивается с большим количеством трудностей. Поэтому Франция приложит все усилия для обеспечения продовольственной безопасности Монголии. В долгосрочной перспективе мы будем работать вместе для обеспечения продовольственной безопасности и независимости в энергетическом секторе.

Мы также работали вместе в монгольском бизнес-секторе и продолжаем работать вместе. Мы работаем над тем, чтобы санкции против России не коснулись Монголии. От имени международного сообщества, как активный член ООН и член Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Франция поддержит любой вопрос, связанный с безопасностью Монголии».

Чрезвычайный и Полномочный Посол Канады в Монголии Екатерина Ивкова:

«Канада решительно осуждает агрессию в Украине без мотивов президента Путина. Крупнейшая агрессия со времен Второй мировой войны является серьезным нарушением правил ООН и международного права. Это явное нарушение прав человека. Как граждане Монголии, мы объединяем свои голоса против этой агрессии.

Из-за войны ситуация с продовольственной безопасностью значительно ухудшилась. Страны всего мира зависят от украинского и российского экспорта. Особенно зависит от пшеницы и других зерновых.

Канада сотрудничает с такими организациями, как Всемирная продовольственная программа, над поставкой столь необходимых продуктов питания. Мы внимательно следим за влиянием этого процесса на экономику Монголии».

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