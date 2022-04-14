Монголка назначена директором Школы менеджмента Университета Сан-Франциско

CentralAsia (MNG) - Отгонцэцэг Эрхэмжамц назначена директором Школы менеджмента Университета Сан-Франциско. Она приступит к своей новой работе 1 июля.

Отгонцэцэг, профессор финансов, работала вице-президентом по бизнесу в Университете Бентли, прежде чем преподавать в Университете Сан-Франциско.

Она имеет степень доктора финансов Университета штата Джорджия и степень магистра Университета Айдахо. Она также имеет степень магистра информационных технологий Монгольского университета науки и технологий. В резюме упоминается как хороший учитель, наставник и руководитель.

Она была одним из первых 20 студентов из Монголии, приехавших в Соединенные Штаты для получения высшего образования, и первым монгольским студентом, получившим докторскую степень в Соединенных Штатах в 2005 году.

Университет Сан-Франциско (USF) — частный иезуитский университет в Сан-Франциско, Калифорния. Главный кампус университета расположен на территории площадью 55 акров (22 га) между мостом Золотые Ворота и парком Золотые Ворота. Главный кампус по прозвищу «Вершина холма» разделен на две части. Часть главного кампуса расположена на Лоун-Маунтин, одной из основных географических достопримечательностей Сан-Франциско. Его тесные исторические связи с городом и округом Сан-Франциско отражены в традиционном девизе университета Pro Urbe et Universitate (Для города и университета).

Основанный иезуитами в 1855 году как Академия Святого Игнатия, USF начинался как однокомнатная школа на Маркет-стрит в том, что позже стало центром Сан-Франциско. Отец Энтони Мараски, С.Дж. (1820-1897) был основателем и первым президентом колледжа, профессором, казначеем колледжа и первым пастором церкви Св. Игнатия. При Мараски Академия Св. Игнатия получила 30 апреля 1859 года от штата Калифорния устав на выдачу дипломов о высшем образовании, подписанный губернатором Джоном Б. Веллером. В том же году школа сменила название на Колледж Святого Игнатия.

Первоначальная учебная программа включала греческий, испанский, латынь, английский, французский, итальянский, алгебру, арифметику, историю, географию, ораторское искусство и бухгалтерию.

USF занял 103-е место в рейтинге US News & World Report, 68-е место в рейтинге «Лучший колледж для ветеранов» и 69-е место в рейтинге «Лучшее соотношение цены и качества» в категории национальных университетов в 2020 году.

Washington Monthly поставил USF на 148-е место из 389 национальных университетов в 2020 году на основе его вклада в общественное благо, измеряемого социальной мобильностью, исследованиями и продвижением государственных услуг.

Согласно списку лучших колледжей College Factual за 2022 год, USF входит в 10% лучших четырехлетних колледжей и университетов страны.

Центр глобального образования USF консультирует студентов по международным программам, спонсируемым USF или внешними организациями и школами, и содействует этому процессу. USF имеет более 40 институциональных партнерских отношений с другими университетами по всему миру, в том числе в Аргентине, Австралии, Бельгии, Бразилии, Чехии, Чили, Китае, Сальвадоре, Англии, Финляндии, Франции, Германии, Венгрии, Ирландии, Италии, Японии, Южной Корее, Мексике, Нидерландах, Новой Зеландии, Никарагуа, Филиппинах, Шотландии, Сингапуре, Южной Африке, Испании, Тайване, Таиланде и Уругвае.

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