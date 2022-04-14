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Великобритания планировала предоставить кредиты компаниям, заинтересованным в инвестициях в Монголию
Дэниел Кочински, член британского парламента
Дэниел Кочински, член британского парламента

CentralAsia (MNG) -  В бюджете предусмотрено $3 млрд на предоставление кредитов компаниям, заинтересованным в инвестировании в Монголию. Об этом сказал Дэниел Кочински, член британского парламента, — передает Bloomberg TV Mongolia.

13 апреля состоялся Монголо-британский бизнес-форум. В форуме, совместно организованном Министерством иностранных дел, Посольством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Монголии и Монгольской национальной торгово-промышленной палатой, принял участие Дэниел Кочински, член британского парламента. Даниэль Кочински обсудил торговлю, экспорт и импорт между двумя странами.

На форуме монгольские компании были ознакомлены с бизнес-средой Монголии, политикой и планированием продвижения экспорта Монголии, а также с Агентством экспортного финансирования Великобритании. Форум также ознакомил монгольские компании с монголо-британским соглашением об избежании двойного налогообложения и британской «Общей системой скидок» по системе льготных тарифов на импортные товары из Соединенного Королевства.

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