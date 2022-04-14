Сэр возвращается в новых цветах, и он может стать просто недостающей частью Монголии 3x3

Стив Сэр

CentralAsia (MNG) - Да-с-сэр! Он вернулся! А снайпер Стив Сэр готов еще раз терроризировать противников из глубины, выполняя совершенно новую миссию по превращению любимой фанатами Монголии в электростанцию 3x3, — пишет fiba.basketball.

Канадская легенда 3x3, которая, возможно, является величайшим стрелком в истории и вместе с тем является рекордсменом соревнований по буллитам, будет игроком-тренером всеми любимого аутсайдера Ulaanbaatar MMC Energy на Мировом туре FIBA 3x3 в этом году.

Сэр также будет тренером и директором по развитию игроков национальных сборных Монголии, включая мужскую и женскую команды, которые надеются добиться серьезного успеха на чемпионате мира по баскетболу 3x3 2022 года. Его возвращение на площадку может стать неожиданностью для тех, кто наблюдал за его эмоциональными проводами на прошлогоднем Montreal Masters, но Сэр настаивает, что официально он никогда не покидал здание.

«Ковид так сильно повлиял на спорт в Канаде, что мы едва могли тренироваться, и в прошлом году дошло до того, что я почувствовал, что мое время в 3x3 подходит к концу», — сказал он. Я подумал: «Как я могу продолжать играть, потому что уровень таланта продолжает расти».

Но его главная роль для Канады на первом розыгрыше FIBA 3x3 AmeriCup 2021 развеяла все сомнения.

«Я все еще чувствовал себя хорошо», сказал Сэр. «Я по-прежнему люблю играть и соревноваться. Большой проблемой будет увидеть, смогу ли я еще, и это вдохновляет меня на усердную работу».

Проведя время в Улан-Баторе в октябре прошлого года, помогая монгольскому 3x3, Сэр наладил отношения с игроками и официальными лицами, что привело к его новому выступлению, где он будет базироваться в исторической столице Монголии большую часть года.

«Чтобы сделать это должным образом, мы говорили о важности быть там», — сказал он. «Отношения с игроками важны, и мы вкладываем средства в их улучшение.

«У меня были хорошие отношения с (делегатом команды) Бат Готов, который на протяжении многих лет был потрясающим и играл ключевую роль в инвестициях Монголии в 3x3.

То, что Сэр может принести на корт, совершенно очевидно — сильное лидерство и, конечно же, лазерная точность из глубины. «Стрельба — это то, с чем они боролись в прошлом», — сказал он. «Возможность последовательно бить по мячу снаружи — это то, что я приношу с собой, но также могу помочь другим стать лучше».

Несмотря на то, что он был де-факто игроком/тренером/менеджером команды в «Эдмонтоне» и Канаде, теперь он официально переходит на тренерскую работу и надеется вывести Монголию на новый уровень.

Мужская сборная Монголии стала незабываемым чемпионом Кубка Азии FIBA 3x3 2017 года на своей территории, а затем заняла второе место в 2018 и 2019 годах, в то время как их женская команда играла на Олимпийских играх в Токио, став первой монгольской командой, когда-либо представлявшей страну в командных олимпийских видах спорта.

«Мы хотим играть жестко и сплоченно», — сказал Сэр. «В «Эдмонтоне» мы играли быстро, против которого было сложно играть. Я надеюсь добавить это, но мне нужно найти подходящий стиль.

«Надеюсь, мы сможем повысить уровень ожиданий и оказать давление на игроков, которым необходимо улучшить свою игру. Это потрясающая возможность, потому что они уже заложили строительные блоки на место».

В то время как приоритет Сэра состоит в том, чтобы поднять монгольский 3x3 на новую высоту, напоминая всем, что он не потерял стрелкового чутья, он также наслаждается культурным опытом переезда в страну с населением всего 3,3 миллиона человек, что сильно отличается от его родная страна.

«Это совсем не то, что быть городским пижоном в Эдмонтоне», — сказал он. «В монгольской культуре никого просто так не впускают. Уровень обмена и заботы очень вдохновляет.

«Это очень изолирующая и лояльная культура. Поскольку я сам был баскетбольным кочевником, между группами было что-то общее».

Чтобы сделать путешествие еще более особенным, к Сэру в Монголии присоединятся его жена и дочери в возрасте 10 и 6 лет.

«Я рад, что у моей жены и детей будет такая жизненная возможность», — сказал он. «Это будет удивительный культурный опыт, и, надеюсь, я также смогу внести положительный вклад в монгольский 3x3».

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