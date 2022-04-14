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Министр окружающей среды и туризма Монголии принял посла США

CentralAsia (MNG) -  Министр окружающей среды и туризма Б.Бат-Эрдэнэ принял Чрезвычайного и Полномочного Посла США в Монголии Майкла С.Клечески.

Двустороннее сотрудничество в области окружающей среды успешно развивается при поддержке «Общества охраны дикой природы и природы» и «Охраны природы» (Nature Conservancy - TNC), направленных на борьбу с изменением климата и загрязнением воздуха и поддержание охраны окружающей среды, управление охраняемыми территориями, устойчивое производство и потребление. В начале встречи министр Б.Бат-Эрдэнэ выразил готовность и впредь продолжать плодотворное сотрудничество и проводить существенные работы по посадке и защите деревьев, активно участвовать в национальном движении «Один миллиард деревьев», инициированном президентом Монголии.

Министр Б.Бат-Эрдэнэ сообщил, что Чрезвычайный и Полномочный Посол Монголии в США Ө.Батбаяр внес предложение в Международный фонд охраны природы (ICCF) о реализации проекта, связанного с национальной моделью охраны строго запретной территории. Ожидается, что проект будет подробно обсужден в ходе предстоящей встречи представителей ICCF с послом Ө.Батбаяр.

Посол США Майкл С. Клечески выступил с призывом присоединиться к «Призыву к действиям в отношении метана» и попросил министра представить правительству Монголии просьбу о присоединении к инициативе «Озеленение правительства», которая реализуется в качестве платформы для стран для обмена передовым опытом и обмениваться информацией о том, как сделать экологически безопасную экономию.

Стороны также договорились расширять сотрудничество в таких областях, как борьба с изменением климата, экология, туризм, снижение загрязнения воздуха, помимо совместной организации соответствующих мероприятий.

Во встрече приняли участие начальник отдела изменения климата Министерства окружающей среды и туризма Ш.Цэрэндулам и специалист отдела многостороннего сотрудничества Б.Батцэцэг.

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