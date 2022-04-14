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ОАЭ и Монголия обсудили военные и оборонные вопросы

CentralAsia (MNG) -  Государственный министр по делам обороны и Его Превосходительство Мохаммед бин Ахмед Аль Боварди принял посла Монголии в ОАЭ Одонбаатара Шижээхуу для обмена мнениями о последних региональных и глобальных событиях и ряде вопросов, представляющих взаимный интерес.

На встрече также были рассмотрены пути укрепления уз дружбы и сотрудничества между двумя дружественными странами в их общих интересах, особенно в военной и оборонной областях.

В ходе встречи также обсуждался обмен военным опытом.

Его Превосходительство Мохаммед Ахмед Аль Боварди является государственным министром ОАЭ по делам обороны. Он также занимает несколько видных должностей в эмирате Абу-Даби. Его Превосходительство является заместителем председателя Dolphin Energy и членом правления Tawazun Holding.

Его Превосходительство также является заместителем председателя Агентства по охране окружающей среды Абу-Даби, заместителем председателя Фонда сохранения видов Мохамеда бен Заида и Международного фонда сохранения дрофы — Абу-Даби. Он также является членом Попечительского совета Университета Абу-Даби (ADU).

Г-н Аль Боварди имеет степень по истории и политологии Колледжа Льюиса и Кларка, США.

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