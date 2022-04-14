ПРООН Монголия и Министерство цифрового развития сотрудничают в продвижении Стратегии цифровой нации

Б. Болор-Эрдэнэ и Элейн Конкиевич

CentralAsia (MNG) - Программа развития Организации Объединенных Наций в Монголии и Министерство цифрового развития и коммуникаций начинают стратегическое партнерство для ускорения и продвижения реализации Стратегии цифровой нации. Меморандум о взаимопонимании (МоВ) был подписан вчера с госсекретарем Б. Болор-Эрдэнэ.

Пандемия COVID-19 продемонстрировала, как цифровые технологии могут помочь спасти жизни, а также высветила цену цифрового неравенства, когда многие люди сталкиваются с трудностями при доступе к цифровым услугам. ПРООН рада поддержать министерство в ускорении инклюзивного и устойчивого роста за счет оцифровки государственных услуг, а также развития навыков использования этих услуг, — пишет UNDP Mongolia.

ПРООН и Министерство цифрового развития и связи будут тесно сотрудничать для решения проблемы цифрового подразделения и повышения цифровой грамотности, которая охватывает не только практические навыки использования цифровых устройств, но и использование возможностей и возможностей, предлагаемых информационными технологиями. Они будут совместно проводить исследования существующих условий и проблем, связанных с цифровой грамотностью уязвимых и маргинализированных групп.

Кроме того, это окажет поддержку в дальнейшем развитии Стратегии цифровой грамотности, в частности, в областях: а) реализация проектов и программ по повышению потенциала цифровой грамотности населения; б) улучшение надлежащего и рационального использования онлайн-среды; и c) расширение доступа к информации для уязвимых сообществ, включая лиц с ограниченными возможностями.

Еще одной областью сотрудничества является обеспечение доступности широко используемых общедоступных, а также частных веб-сайтов и приложений, а также коллективный мониторинг, оценка, обучение на основе экспериментов и работа над масштабированием.

Постоянный представитель Элейн Конкиевич подчеркнула, что ПРООН в Монголии полностью поддерживает видение министерства по переходу к устойчивой цифровой трансформации. Она подчеркнула, что «ПРООН готова поддерживать и сотрудничать через свою обширную сеть технических знаний и всю структуру общества, чтобы никто не остался в стороне на пути к цифровизации».

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