Проект поправки к закону о Наадаме будет представлен в парламент

CentralAsia (MNG) - На очередном заседании Кабинета Министров принято решение внести в Великий Государственный Хурал проект поправки к закону о Национальном фестивале Наадам.

Пересмотр закона поможет усовершенствовать правовую базу организации фестиваля, уточнить обязанности и права борцов, дрессировщиков скакунов и лучников, а также обеспечить честную конкуренцию за счет введения международного механизма наказания за допинговые правонарушения.

Кабмин также обсудил проект закона о присвоении званий борцам, имеющим право на национальные звания в соревнованиях по борьбе наадам, и решил внести его в парламент.

Наадам — традиционное монгольское состязание, также именуемое «тремя мужскими играми» (эрийн гурван наадам), — это монгольская борьба, скачки и стрельба из лука. Проводится по всей стране в праздник середины лета. Наадам также (причём в разные времена года) отмечают буряты (Сурхарбан), тувинцы (Наадым), калмыки (Эрин гурвн наадн (Джангариада)), жители разных национальностей из соседних с Монголией регионов КНР (Внутренняя Монголия и СУАР), испытавших на себе сильное монгольское влияние.

С наибольшим размахом это состязание проводится в монгольской столице, Улан-Баторе, в течение народного праздника середины лета (11-13 июля) на Центральном стадионе. В других монгольских городах, а также в китайских городах со значительной монгольский диаспорой, проводят надом гораздо скромнее. Он начинается со сложной предварительной церемонии, в которой участвуют танцоры, борцы, всадники и музыканты. После церемонии открытия игр начинается само состязание.

Наадам — самое популярное зрелище у монголов, которое, как предполагается, веками существовало в Монголии в том или ином виде. Наадам берёт начало в империи Хунну-монголов, Монгольской империи в таких явлениях, как военные парады, а также в воинских умениях — стрельбе из лука, верховой езде и борьбе, демонстрация которых сопутствовала различным праздникам. В начале XX века в Урге игры проводились непосредственно после церемонии цам в конце июня. В настоящее время надом формально приурочен к годовщине антикитайского восстания в Монголии в 1921 году и провозглашения независимости страны.

В настоящее время в скачках и стрельбе принимают участие также девочки и женщины, а к «трём играм» официально прибавился четвёртый вид соревнований: монгольская игра в кости (шагайн харваа), где её участники, разделившись на две команды, поочерёдно выбивают костяные мишени при помощи костяной биты, «выстреливаемой» щелчком среднего пальца со специальной деревянной направляющей (хясаа), удерживаемой на колене игрока. В ней участвуют только мужчины.

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