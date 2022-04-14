Премьер-министр ставил амбициозную цель удвоить ВВП Монголии в шести областях

Л.Оюун-Эрдэнэ

CentralAsia (MNG) - Правительство Монголии обрисовало в общих чертах масштабную дорожную карту экономического возрождения после коронавируса. Пакет реформ, получивший название «Новое восстановление», сочетает в себе как структурные изменения политики, такие как частичная приватизация некоторых государственных предприятий, так и крупные инфраструктурные инициативы, включая утверждение системы легкорельсового транспорта в столице.

Выступая на Монгольском экономическом форуме (МЭФ) 2022 года, премьер-министр Л.Оюун-Эрдэнэ пригласил местные предприятия, иностранных партнеров и международные организации к сотрудничеству для достижения инвестиционной цели в размере 150 трлн тугриков ($ 49,3 млрд), которая направлена на удвоение ВВП за счет устранения препятствий в шести приоритетных областях: энергетика, приграничные порты, индустриализация, восстановление городов и сельских районов, «зеленое» развитие и эффективность государственного сектора. Эта политика, одобренная монгольским парламентом в декабре, дополняет уже выделенные 10 триллионов тугриков ($ 3,3 млрд) на финансовую помощь, помогая удержать на плаву более 64 400 предприятий и сохранить 360 000 рабочих мест.

«Монголия открыта для прямых иностранных инвестиций и туризма, напрямую благодаря тому, как моя страна справляется с пандемией, и большому количеству вакцин по всей стране благодаря кампании правительства по вакцинации. Наше экономическое будущее будет определяться «Новой политикой восстановления», которая представляет собой план правительства по экономическому росту и процветанию», — сказал премьер-министр.

По состоянию на месяц назад почти все ограничения были сняты. Среди тех, кого можно было бы классифицировать как уязвимые, мы вакцинировали 96% одной дозой, 92% двумя дозами вакцины, а 53% тех, кто классифицируется как уязвимый, получили три дозы вакцины. Мы вакцинировали около 70% всего населения одной прививкой, 67% — двумя прививками и более 32% — третьей повторной прививкой.

Монгольский экономический форум 2022 — это 9-й раз, когда мероприятие проводится во Дворце правительства в Улан-Баторе с момента его основания в 2010 году. Ежегодный двухдневный форум был организован премьер-министром Монголии и предоставляет участникам возможность услышать высокопоставленных членов правительства, а также возможность проведения интервью с министрами, ответственными за ключевые меры политики. Эксперты из разных областей также проводят панельные дискуссии о будущем монгольской экономики.

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