Монголия хочет экспортировать 36,7 млн тонн коксующегося угля в Китай

CentralAsia (MNG) - Монголия наращивает свои усилия по поставкам сырья, такого как коксующийся уголь и медь, в Китай в 2022 году после вялой торговли в 2021 году, поскольку она расширяет свой горнодобывающий сектор и укрепляет свою транспортную сеть, — сказал О.Батнайрамдал, заместитель министра горнорудной и тяжелой промышленности Монголии.

Монголия является ключевым поставщиком металлургического угля и медных концентратов в Китай, при этом большая часть торговли осуществляется грузовыми автомобилями. Монгольские поставщики грузовых автомобилей в 2021 году столкнулись с серьезными проблемами логистики при доставке грузов из наземных портов в Китай из-за введенных пандемией ограничений при пересечении границы.

В этом году Монголия планирует запустить три железнодорожные линии, которые выведут горнодобывающий сектор страны на совершенно новый уровень, — сказал О.Батнайрамдал в интервью S&P Global Commodity Insights.

О.Батнайрамдал добавил, что железнодорожные перевозки будут намного удобнее, экономичнее и безопаснее с меньшим количеством контактов с людьми в условиях пограничных ограничений COVID-19 по сравнению с грузовыми автомобилями, как только железнодорожные сети будут подключены к сети.

Поставщики будут использовать новые железнодорожные линии для отгрузки коксующегося угля и медных концентратов.

Железнодорожная линия Тавантолгой — Гашуунсухайт будет введена в эксплуатацию в июле, на данный момент проект завершен на 75%. Между тем, строительство железнодорожных линий Зуунбаян — Ханги/Мандал началось в марте, и страна намерена начать их эксплуатацию в конце этого года.

Транспортировка монгольского медного концентрата Эрдэнэт через китайский железнодорожный порт Эрээнхото была прервана с декабря 2021 года по январь из-за политики Китая по борьбе с COVID-19. Несмотря на проблемы с транспортировкой, Монголии все же удалось экспортировать 335 000 тонн медных концентратов в Китай в первом квартале этого года, что уже соответствует 25,6% годового целевого показателя.

По словам министра, в 2021 году Монголия экспортировала в Китай 1,2 млн тонн медных концентратов, что составляет 5,1% закупок медного концентрата Китаем.

По словам О.Батнайрамдал, Монголия расширяет возможности своей горнодобывающей промышленности, и к 2030 году у страны есть потенциал стать пятым по величине производителем меди в мире. Ожидается, что это произойдет после значительного увеличения добычи на руднике Оюу-Толгой, поскольку ожидается, что полная добыча будет достигнута в ближайшие несколько лет.

Оюу-Толгой, расположенный в южной части Гоби в Монголии, является одним из крупнейших известных месторождений меди и золота в мире и, как ожидается, станет четвертым по величине медным рудником в мире. По данным Rio Tinto, Оюу-Толгой, как ожидается, будет производить около 500 000 тонн меди в год в среднем с 2028 по 2036 год на открытых и подземных работах. Ожидается, что в течение следующих пяти лет в результате операций будет произведено в среднем около 350 000 тонн меди. В 2021 году на руднике было добыто 163 000 тонн.

В этом году Монголия планирует экспортировать в Китай 36,7 млн тонн коксующегося угля.

В случае реализации монгольские поставки в 2022 году вырастут на 161% по сравнению с уровнем 2021 года. В 2021 году страна экспортировала в Китай 14,04 млн тонн коксующегося угля, что составляет четверть всего импорта Китая.

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