Минобороны России подтвердило пожар на крейсере «Москва». Украинские источники сообщали об обстреле его крылатыми ракетами

Крейсер "Москва", Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Министерство обороны России сообщило о пожаре на ракетном крейсере «Москва» и взрыве боеприпасов, произошедшем в результате пожара. Ранее о его обстреле крылатыми ракетами заявили украинские источники.

«Корабль получил серьезные повреждения, экипаж полностью эвакуирован. Причины пожара устанавливаются», - пишет РИА Новости со ссылкой на минобороны.

«Москва» - флагман Черноморского флота ВМФ РФ и корабль с самым мощным вооружением на Черноморском флоте.

Ранее в среду глава Одесской областной администрации полковник Максим Марченко заявил, что украинские военные нанесли по российскому ракетному крейсеру «Москва» удар противокорабельными крылатыми ракетами «Нептун» и причинили ему серьезные повреждения.

«Он пошел именно туда, куда его послали наши пограничники на острове Змеиный! - написал Марченко. - Ракеты «Нептун», которые стоят на страже Черного моря, нанесли российскому кораблю очень серьезные повреждения».

Эти слова - отсылка к захвату острова Змеиный. По версии украинских властей, именно «Москва» была тем русским военным кораблем, которому украинские защитники острова нецензурно предложили убраться подальше.

Информацию о происшествии на крейсере «Москва» косвенно подтвердил и советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

«Два матроса покурили не в том месте, или нарушили в очередной раз какие-то меры безопасности, ну как-то не везет, - с сарказмом прокомментировал этот пожар Арестович. - Как Белгороду не повезло, так и «Москве».

Арестович имел в виду взрывы на нефтебазе в Белгороде, причиной которых российские власти назвали удары украинских вертолетов. Официально Украина не подтверждала, что это были действия ее вооруженных сил.