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Минобороны России пригрозило ударом по «центрам принятия решений» в Киеве в случае попыток диверсий
Игорь Конашенков.
Игорь Конашенков.

CentralAsia (CA) -  Вооруженные силы России нанесут удары по «центрам принятия решений», в том числе в Киеве, если украинская сторона продолжит попытки диверсий и ударов по объектам в России. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Видим попытки диверсий и нанесения ударов украинскими войсками по объектам на территории Российской Федерации. Если такие случаи продолжатся, то Вооруженными силами Российской Федерации будут нанесены удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве, от чего российская армия до сих пор воздерживалась», — сказал он.

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