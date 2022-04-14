В санкционный список Великобритании попали три гражданки Узбекистана

CentralAsia (UZ) - Великобритания по согласованию с Европейским союзом 13 апреля расширила санкционный список против России и внесла в него еще 206 бизнесменов и политиков, а также членов их семей, сообщается на сайте британского МИДа.

В данном списке оказались три уроженки Узбекистана. Они:

– Рожденная 22 декабря 1959 года в узбекской столице гражданка России Гульбахор Исмаилова, которая в настоящее время проживает по улице Устабоева в городе Ташкенте;

– Являющаяся гражданкой России уроженка Узбекистана Саодат Нарзиева;

– Рожденная 14 ноября 1987 года в Ташкенте гражданка Узбекистана Нигина Заирова, которая в настоящее время проживает в Лондоне.

Как сообщает интернет-издание Gazeta.uz, Гульбахор Исмаилова является сестрой российского миллиардера узбекского происхождения, основателя холдинга USM Алишера Усманова. В сообщении МИД Великобритании говорится, что ЕС уже ввел против нее санкции в связи с тем, что Усманов перевел на сестру активы, в том числе оставив ее единственным владельцем яхты «Дильбар». Помимо заморозки активов, Исмаиловой запрещены въезд и пребывание в Великобритании. В Узбекистане Гульбахор Исмаилова указана в числе учредителей клинического санатория имени Федоровича в Ташкенте (82,1%). Остальная доля принадлежит кипрской Galenus Limited.

Саодат Нарзиева также является сестрой Алишера Усманова. Нарзиева работает акушером-гинекологом в Ташкенте. Согласно данным ЕГРПО, она владеет частной клиникой Humon Quality. Ее активы в Великобритании также подлежат заморозке, на нее также наложен запрет на поездки в эту страну. Ранее против Саодат Нарзиевой также ввел санкции ЕС.

Нигина Заирова указана как исполнительная помощница Михаила Фридмана – основного владельца российского «Альфа-банка». В санкционном документе говорится, что она стала владельцем трех активов после того, как предприниматель попал под санкции. В Великобритании считают, что в этих трех компаниях она действует от имени Фридмана. Активы Нигины Заировой в Великобритании также подлежат замораживанию.

После вторжения России в Украину Великобритания ввела несколько пакетов санкций против России.

Помимо этого, Лондон ввел запрет на новые инвестиции в российскую экономику, запрет на экспорт оборудования для переработки нефти в Россию и ввоз из России сталелитейной продукции. К концу 2022 года Великобритания решила остановить импорт российского угля и нефти.