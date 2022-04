Украинские морпехи в Мариуполе заявили о своем бедственном положении. Что там происходит?

CentralAsia (CA) - О судьбе украинских военных, остающихся в Мариуполе, в последние дни поступало много противоречивых сообщений. Речь идет о 36-й бригаде морской пехоты Украины — главном соединении ВСУ в Мариуполе (полк «Азов», который тоже держит там оборону, входит в структуру МВД). Минобороны РФ распространяют утверждения о сдаче в плен тысячи морских пехотинцев, преданных своим командованием. В Украине же говорят о том, что по крайней мере часть морпехов соединились с полком «Азов», усилив его позиции. Издание «Медиазона» расскажет что об этом известно.

Морпехи: «Мы постепенно заканчиваемся»

11 апреля в Facebook 36-й бригады морской пехоты Украины появилось сообщение о том, что ресурсы бригады подошли к концу и что морпехам предстоит «последний бой».

«Противник постепенно оттеснил нас на завод «Азовмаш», окружил, сковал огнем и теперь пытается нас уничтожить. Больше месяца морпехи воевали без пополнения боеприпасов, без еды, без воды, чуть ли не лакая из лужи, и погибали пачками. Гора раненых составляет чуть ли не половину бригады. У кого не оторваны конечности и могут ходить, возвращаются в строй. Пехота вся погибла и стрелковые бои ведут артиллеристы, зенитчики, связисты, водители и повара. Даже оркестр. Погибают, но борются. Мы постепенно заканчиваемся», — говорилось в сообщении.

Издание «Новинарня», которое специализируется на военной тематике, сообщило, что это не официальная позиция воинской части, а текст одного из высших офицеров бригады, который попросил опубликовать его 11 апреля — после того, как он «не сможет выходить на связь».

12 апреля журналистка Наталья Нагорная опубликовала 2 ролика, записанных, по ее словам, морпехами из 36-й бригады около 5 утра в тот же день. На видео военнослужащий констатирует, что морпехи не оставили своих позиций, «но реалии таковы, что город действительно оказался в блокаде, в кольце, и никакого подвоза боеприпасов не происходило». «Все украинцы должны помнить цену этого сопротивления и довершить дело, и отстоять победу до конца», — сказал он. О каких-либо планах морпехи в этих видео не сказали.

Минобороны России: тысяча морпехов сдались в плен

Российские утверждения о положении 36-й бригады морской пехоты Украины сводятся к тому, что около тысячи из них сдались в плен, чему предшествовала попытка бригады совершить прорыв на север в направлении украинских войск; в результате этой попытки многие военнослужащие, как утверждается, погибли.

Не до конца ясно, все ли попавшие в плен морпехи, согласно этой картине событий, участвовали в попытке прорыва. 12 апреля корреспондент ВГТРК Андрей Руденко объявил о блокированной попытке прорыва из Мариуполя «порядка полутора тысяч человек»: «Часть украинских военных уничтожены, часть сдались в плен». Его коллега Александр Сладков вечером того же дня писал, что «наблюдает» за процессом сдачи в плен «1000 морпехов», сопроводив пост фотографиями, сделанными еще при свете дня.

Примерно тогда же корреспондент выложил 12-минутное видео, в котором допрашивает стоящих перед ним пленных украинцев — их несколько десятков. Они говорят, что участвовали в прорыве, попали под обстрел и в итоге были вынуждены сдаться. 13 апреля Сладков в еще одном ролике упомянул переговоры о сдаче морпехов в плен.

В первом ролике пленные говорят, что попытка прорыва совершалась по приказу командира бригады, полковника Владимира Баранюка. На вопрос, остался ли кто-то из бригады на «Азовмаше», они однозначного ответа не дают.

Согласно официальной версии Минобороны РФ, в плен сдались 1026 военнослужащих 36-й бригады.

Важной частью российской картины событий является то, что украинских военных «кинули» — в том числе дав приказ идти на прорыв, хотя до линии фронта им пришлось бы преодолеть десятки километров. В своих видео с разговорами с пленными репортер ВГТРК Андрей Руденко активно высказывает эту точку зрения, говоря, в частности: «Получается, вас просто обмануло руководство?» и «Вас просто кинули на убой». В одном из постов Руденко написал: «Просто [Владимир] Зеленский и [главнокомандующий ВСУ Валерий] Залужный решили принести морпехов в жертву ради картинки. Ничего нового».

Сделано это было якобы для того, чтобы не допустить нового попадания морпехов в плен. 4-5 апреля российские пропагандистские источники рассказывали о сдаче в плен 267 морских пехотинцев из 503-го батальона, который входит в 36-ю бригаду. Украинская сторона эту информацию не подтверждала. Представители 503-го батальона заявляли, что «никто никому не сдавался», а издание «Фокус» писало, что на посвященном этому сюжету видео Сладкова, согласно одной из точек зрения, могли быть военнослужащие из другого батальона той же бригады, 501-го.

Версии Украины: часть морпехов попали в плен, часть успешно соединились с «Азовом»

В украинских источниках единой версии событий нет — журналисты пытались выстроить картину из разных свидетельств и утверждений. Ключевое отличие этих реконструкций от российских заявлений заключается в том, что части морпехов удалось присоединиться к бойцам из полка «Азов», которые базируются на другом мариупольском заводе — «Азовстали».

Официально об этом утром 13 апреля рассказал советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович. Он подчеркнул, что в результате «сложного и очень рискованного» маневра «Азов» «получил существенное подкрепление», 36-я бригада «избежала разгрома по частям», а «защитники города, теперь уже совместно, серьезно укрепили свой район обороны».

По неофициальным данным, к «Азову» присоединились несколько сотен морских пехотинцев — эту информацию со ссылкой на неназванного офицера опубликовало николаевское издание «Преступности.нет».

Вечером 13 апреля об объединении двух групп украинских бойцов в Мариуполе объявил полк «Азов», опубликовавший совместное видеообращение своего командира Дениса Прокопенко и одного из командиров 36-й бригады майора Сергея Волыны. Прокопенко, по сути, подтвердил и информацию о добровольной сдаче части военных в плен, призвав не героизировать этих людей, выбравших, по его мнению, «путь позора».

Сайт «Новинарня» высказал версию, что 36-я бригада в последние дни разделилась на несколько групп. Одна из них, возглавляемая полковником Баранюком, 11-го апреля предприняла ту самую попытку прорыва в северном направлении и попала под обстрел: часть военнослужащих погибли, часть были окружены и попали в плен, а «судьба большинства морпехов из группы, отправившейся на прорыв, остается неизвестной».

Другая группа 12 апреля объединилась с «Азовом». При этом «подавляющая часть» морпехов, по версии журналистов «Новинарни», осталась на заводе и в дальнейшем оказалась в российском плену (по крайней мере, частично). Издание утверждает, что это в том числе и те морпехи, видеообращение которых утром 12 апреля опубликовала Наталья Нагорная. Автора обращения, опубликованного в Facebook11 апреля, как утверждается, среди пленных нет.

Информацию о планах некоторых морпехов из 36-й бригады сдаться в плен подтверждает история британца Эйдена Эслина, который с 2018 года служил в этой бригаде, а ранее воевал в Сирии в рядах курдских сил против «Исламского государства».

12 апреля люди, которые вели во время войны его твиттер-аккаунт Cossackgundi, опубликовали сообщение от него: «Прошло 48 дней, мы делали все, что могли, для защиты Мариуполя, но у нас нет выбора, кроме как сдаться российским силам. У нас нет еды и боеприпасов». О намерении Эслина сдаться рассказала журналистам «Би-би-си» и его мать.

Корреспондент ВГТРК Александр Сладков опубликовал фотографию мужчины, в котором он якобы опознал Эслина, однако соратники британца говорят, что это не он.

