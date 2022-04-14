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В регионах Узбекистана ожидается жара до +38 градусов и пыльные бури

CentralAsia (UZ) -  13 апреля в Узбекистане ожидается переменная облачность, в отдельных районах с пыльным позёмком, температура воздуха поднимется до +38, сообщил Узгидромет.

По данным синоптиков, в четверг в Ташкенте ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 14-16°, днем 29-31° ;

в Каракалпакстане и Хорезме переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, с пыльным позёмком. Температура ночью 14-19°, днем 30-35°;

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской области переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 33-38°;

в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 25-30°.

В горных районах переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 20-25°.

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  • В регионах Узбекистана ожидается жара до +38 градусов и пыльные бури
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