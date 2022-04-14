Власти Германии установили владельца 156-метровой яхты миллиардера Усманова Dilbar

CentralAsia (CA) - Федеральное ведомство уголовной полиции Германии (BKA) установило владельца 156-метровой суперъяхты Dilbar, несмотря на попытки спрятать в офшоре, сообщает ведомство в Twitter. Это Гульбахор Исмаилова, которую BKA называет «сестрой Алишера Усманова».

«Роскошная яхта Dilbar подпадает под действие санкций и может быть законно конфискована в Гамбурге», — сообщается в Twitter BKA.

О том, что власти ФРГ конфисковали яхту попавшего под санкции Евросоюза основателя USM Алишера Усманова, в начале марта сообщал журнал Forbes со ссылкой на 3 источника. Однако затем представитель Усманова передал изданию заявление властей Гамбурга, в котором это опровергалось. В нем говорилось, что немецкая таможня должна выдать разрешение на выход судна из порта и что «ни одна яхта не может покинуть порт без разрешения». С конца октября прошлого года Dilbar находилась на верфях немецкой судостроительной ккомпании Blohm+Voss для переоборудования.

Усманов приобрел Dilbar в 2016 году у немецкой судостроительной компании Lürssen за $600 млн, сообщал Forbes. Яхта была построена по индивидуальному заказу за 52 месяца. На борту есть бассейн, две вертолетные площадки, сауна, салон красоты и тренажерный зал.

Алишер Усманов попал под санкции ЕС 28 февраля. Он также находится в санкционных списках США, Канады, Великобритании и Японии. Миллиардер — основатель и основной акционер USM (49%), его холдингу принадлежат компании «Металлоинвест» и «МегаФон». По оценке Forbes, состояние бизнесмена составляет $11,5 млрд.

Помимо того, издание сообщало об аресте двух вертолетов — Airbus EC-175 (бортовой номер M-DLBR) и Eurocopter EC-155 (бортовой номер M-DLBA) во Франции, которые, по данным Forbes, принадлежат Усманову.