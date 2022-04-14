Российский телеканал снимает передачу о гастрономическом потенциале Ферганской долины

CentralAsia (UZ) - С 10 по 15 апреля 2022 года Узбекистан посещает съемочная группа телепроекта НТВ «Поедем, поедим!» для съемок нового выпуска о гастрономическом потенциале Ферганской долины. Визит организован Министерством туризма и культурного наследия Республики Узбекистан, сообщили в пресс-службе министерства.

10 апреля в аэропорте города Наманган российскую съемочную группу встретили представители Министерства туризма и культурного наследия Узбекистана, АО “Uzbekistan airports” и хокимията области.

Съемочная группа телеканала НТВ посетили главные достопримечательности Намангана – парка «Долина легенд» и провели съемки объектов, раскрывающие гастрономический потенциал Наманганского региона. Ведущий телепроекта Федерико Арнальди даже смог поучаствовать и запечатлеть на кадр процесс приготовления 20 видов самсы в Центре «Сомса маркази».

11 апреля съемочная группа побывала в Мархаматском районе Андижанской области, в доме дарбоза Юнусали ота Гозиева, где познакомилась с уникальным творчеством местных канатаходцев. В тот же день съемочная группа посетила старинную мечеть Девонабой, запечатлев для будущих кадров телепроекта местные святыни. А затем отправилась в Ферганскую область город Кува.

12 апреля группа провела съемки в местной святыне и лечебнице Бастом бува, где познакомилась с уникальными методами народной медицины, посетила мастерские местных ремесленников, а также праздничную ярмарку Рамадана в Маргилане.

Следующие дестинации – Центр ремесленников в Маргилане, достопримечательности города Коканд – знаменитый дворец Худоярхана, соборная мечеть Жоме и старинный дехканский рынок.

В завершение тура съемочная группа отправится в Ташкент для съемок главных достопримечательностей и центров национальной кухни.

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