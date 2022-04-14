Подозреваемого в стрельбе в Нью-Йорке обвинили в терроризме

Фрэнк Джеймс (Фото: NYPDnews / Twitter)

CentralAsia (CA) - Задержанного по подозрению в стрельбе в нью-йоркском метро 62-летнего Фрэнка Джеймса обвинили в нарушении антитеррористического законодательства и нападении с применением насилия на транспортной инфраструктуре. Об этом сообщил прокурор Бруклина Брион Пис.

«Сегодня в Федеральном суде Бруклина Фрэнку Джеймсу было предъявлено обвинение по одному пункту в нарушении закона, запрещающего террористические и другие насильственные нападения в общественном транспорте. В случае признания виновным и вынесения обвинительного приговора ему грозит наказание вплоть до пожизненного заключения», — говорится в заявлении прокурора.

С таким же заявлением Пис выступил на пресс-конференции в Нью-Йорке, которую транслировал телеканал ABC7. Прокурор отметил, что Джеймс «пересек границу штата для совершения преступления и перевез через границу штата материалы, способствовавшие совершению преступления», то есть огнестрельное оружие.

В свою очередь комиссар полиции Нью-Йорка Кичант Сьюэлл сообщила, что подозреваемого задержали «недавно на улицах города» по сигналу помогающих полиции добровольцев. Сьюэлл отметила, что Джеймс обладает многолетней криминальной историей, известен правоохранительным органам в штатах Висконсин, Огайо, Пенсильвания, Нью-Джерси и в городе Нью-Йорк. Полиции известно о девяти задержаниях Джеймса в 1992–1998 годах в Нью-Йорке и трех — в штате Нью-Джерси. При этом Джеймс не значится в базах ФБР.

По словам Сьюэлл, оружие, которое злоумышленник использовал в Бруклине, он приобрел в 2011 году в штате Огайо.

Полиция сообщила о задержании подозреваемого в стрельбе в метро вечером 13 апреля. Темнокожий 62-летний мужчина в настоящее время находится в полицейском участке в районе Манхэттен. Подозреваемого выследили с помощью анализа данных его карты для проезда на метро, привязанной к кредитной карте. Спустя несколько часов после атаки подозреваемый воспользовался картой на станции метро в Бруклине, следователи считают, что после стрельбы он несколько часов мог перемещаться в общественном транспорте, в том числе в час пик.

Стрельба в метро Нью-Йорка произошла около 08:30 по местному времени, в час пик, на станции «36-я улица», пострадали 23 человека.