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В Узбекистане численность мужского населения превышает женское более, чем на 1%

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане по состоянию на 1 апреля численность мужчин в структуре постоянного населения страны превышает численность женщин на 217 904 человек.

По данным Госкомстата республики, численность мужчин – 17825838 человек (50,3%) и женщин – 17607934 человека (49,7%).

При этом в 1991 году женщины составляли 50,6 процента населения, постоянно проживающего в республике.

По состоянию на 1 апреля 2022 года численность постоянного населения республики составляет 35,4 миллиона человек.

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