Россия ввела санкции в отношении 87 канадских сенаторов и 398 конгрессменов США

МИД России

CentralAsia (CA) - Россия в качестве ответной меры на санкции США против депутатов Госдумы внесла 398 членов палаты представителей американского конгресса в черный список, говорится на сайте МИД России.

«Указанные лица, включая руководство и председателей комитетов нижней палаты американского конгресса, вносятся в российский «стоп-лист» на постоянной основе. Вместе с другими действующими законодателями, кому, как спикеру Нэнси Пелоси, въезд в Российскую Федерацию был закрыт ранее, «листированию» на основе взаимности подвергнуты все конгрессмены США», — говорится в сообщении министерства. Всего в палате представителей 435 конгрессменов.

Также были введены аналогичные санкции против 87 сенаторов парламента Канады в связи с решением Оттавы внести в черный список всех российских сенаторов. В сенате канадского парламента 105 мест.

«Продолжение этой недальновидной линии, отражающей несостоятельность и зависимый характер канадской внешней политики, способно лишь умножить ущерб, наносимый самой Канаде и ее отношениям с Россией, принимая во внимание неизбежные российские ответные меры», — подчеркнули в МИД.

США вводили санкции против российских депутатов в несколько этапов. 11 марта под ограничения попали 12 членов нижней палаты Федерального собрания, в том числе лидер КПРФ Геннадий Зюганов и спикер Думы Вячеслав Володин. В Госдепартаменте сообщали, что они «возглавили усилия» по признанию Россией независимости ДНР и ЛНР. 24 марта были введены санкции против 328 депутатов, а также в отношении самой Госдумы как учреждения. Таким образом, в американские черные списки были внесены не менее 340 депутатов, всего в Госдуме 450 мест.

Канада ввела санкции против 160 российских сенаторов 24 марта «за содействие и допущение нарушений суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины».