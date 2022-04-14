Узбекистан стал самым популярным у россиян направлением для отдыха на майских праздниках

- Узбекистан, общество
- 12:09, 14 апреля 2022
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CentralAsia (UZ) - Узбекистан и Турция стали самыми популярными у россиян направлениями для отдыха на майских праздниках. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Туту.ру».
По данным портала, в Узбекистан оформляется около 20 процентов билетов, а в Турцию — 11,3 процента. На третьем месте среди востребованных зарубежных направлений оказалась Армения.
Также в первую десятку пошли Кыргызстан, Азербайджан, Белоруссия, Казахстан, Израиль, Грузия и Греция.
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