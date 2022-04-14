Стран ЕАЭС стремятся отказаться от расчетов в долларах, - МИД России

CentralAsia (CA) - Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) стараются уйти во взаиморасчетах от доллара, заявил в интервью РИА Новости директор первого департамента стран СНГ МИД России Михаил Евдокимов.

«Значительное внимание уделяется вопросам более широкого использования национальных валют во взаимных расчетах и отходу от использования доллара», - сказал он.

Дипломат отметил, что еще до того, как Запад ввел «беспрецедентные» ограничительные меры против российской финансовой и банковской системы, доля национальных валют во взаиморасчетах стран ЕАЭС превышала 70%.

Западные страны ввели санкции против России из-за военных действий в Украине. Новые ограничения коснулись в основном банковского сектора и сферы высоких технологий. Стали звучать призывы отказаться от российских энергоносителей.

Договор о Евразийском экономическом союзе вступил в силу 1 января 2015 года. Статус государств-членов ЕАЭС имеют Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан и Россия. 14 мая 2018 года статус государства-наблюдателя получила Молдавия. В декабре 2020 года статус наблюдателей при Евразийском экономическом союзе предоставили Узбекистану и Кубе.