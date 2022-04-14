Эмомали Рахмон открыл в Согде предприятие по переработке руд «ТАЛКО Голд»

CentralAsia (TJ) - Рабочая поездка президента в Согдийскую область началась с открытия предприятия по переработке руд «ТАЛКО Голд», возведенного в районе Айни, сообщает пресс-служба главы государства.

Годовое производство золота тут составит 2,2 тонны, а сурьмы – 21 тыс. тонн, отмечается в сообщении.

На запуск завода Таджикская алюминиевая компания и АО «Тибет Хуаюй» потратили $136 млн, на предприятии обеспечены постоянной работой более 1, 5 тыс. человек - большинство местные жители.

Это крупное промышленное предприятие построено на базе месторождений Чулбойи Кончоч и Шахкон и, по словам ответственных лиц, общие запасы сурьмы здесь составляют 265 тысяч тонн и 50 тонн золота.

Отмечено, что добыча и переработка руды будет осуществляться с использованием современного оборудования и технологий ведущих мировых компаний.

На сегодняшний день для добычи золота и сурьмы прорыто более 25 тыс метров тоннелей.

Для осуществления эффективной и планомерной деятельности «ТАЛКО Голд» построена подстанция мощностью от 110 до 10 кВ, сообщает пресс-служба президента.

Строительство объекта началось 24 июня 2018 года.

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