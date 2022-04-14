США разочарованы голосованием Казахстана в ООН, — замгоссекретаря США Узра Зея

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CentralAsia (KZ) - США разочарованы голосованием Казахстана в ООН по приостановке членства России в Cовете по правам человека, но понимают позицию страны по предыдущим резолюциям – отметила заместитель госсекретаря США Узра Зея на встрече с независимыми казахстанскими СМИ, сообщает Orda.kz.

«Жестокое и неспровоцированное вторжение в Украину» было одним из самых важных вопросов на встречах заместителя госсекретаря США Узры Зеи со столичными чиновниками. США надеются, что все демократические страны будут отстаивать демократию и территориальную целостность Украины.

«Мы были рады слышать последние высказывания высоких чинов в Нур-Султане по ситуации в Украине и проявление уважения к территориальной целостности этой страны. Также мы высоко ценим гуманитарную помощь, которую оказывает правительство Казахстана украинскому народу. Мы с пониманием относились к позиции Казахстан на предыдущих голосованиях по резолюциям ООН, но были разочарованы голосованием против приостановки членства России в совете по правам человека. Мы расстроены, но что мы можем сделать? Я думаю, мы можем продолжать открыто и честно обсуждать с правительством Казахстана и работать вместе на разных площадках, которые были созданы в рамках Совета по правам человека», — сказала Узра Зея, отвечая на вопрос Orda.kz.

Заместитель госсекретаря США отметила, что «российские политики весьма часто пренебрежительно высказываются в отношении суверенитета Казахстана».

«Мы понимаем, что действия правительства России представляют из себя более чем новостные заголовки для казахстанского народа в свете ваших исторических и культурных связей», — прокомментировала Узра Зея.

По январским событиям заместитель Блинкена высказалась в том духе, что США опечалены этими событиями, соболезнуют жертвам и ждут, надеются и верят в честное прозрачное расследование.

«Защита прав человека, включая свободу выражения мнений и собраний, уважение к независимым СМИ необходимо для здоровой, процветающей страны и подотчетного правительства. Январские беспорядки, центром которых стал Алматы, подтвердили эти ценности. То, как Казахстан будет отвечать на эти события, имеет значение, как на словах, так и в действиях. Это посыл, на котором я делаю акцент, на всех моих встречах здесь», — заявила заместитель госсекретаря США.

С заместителем руководителя администрации президента Казыханом она обсудила права человека, в том числе людей с ограниченными возможностями и ЛГБТ, свободу слова и права на мирные собрания.

В Алматы с акимом города Ерболатом Досаевым американский дипломат говорила про январские события и призвала к большей вовлеченности гражданского общества.

Как пишет издание, в минусе у Казахстана задержания по политическим мотивам, ограничения свободы слова и выражения, злоупотребления властью и коррупция. В числе улучшений указали на признание властями и освобождение политических узников, а также снятие ограничений на 200 профессий для женщин, действовавших с 1993 года.

Заместитель госсекретаря Узра Зея приехала в Казахстан 11 апреля, сегодня она выезжает в Кыргызстан.

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