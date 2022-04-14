В Афганистане освобожден влиятельный командир узбекских талибов Махдум Алам - СМИ

CentralAsia (UZ) - Влиятельного командира формирований радикального движения «Талибан» на севере Афганистана Махдума Алама, который является этническим узбеком, освободили из тюрьмы, куда его отправили сами же талибы три месяца назад, пишет агентство Aamaj News.

Алам был арестован 12 января в Мазари-Шарифе по приказу заместителя министра обороны правительства талибов, муллы Мухаммада Фазеля. Позже руководство «Талибана» обвинило его в организации похищений нескольких афганцев.

Из-за ареста Алама узбекское население устроило бунт в провинции Фарьяб, где дислоцировались подчиненные Аламу формирования. Талибам удалось взять ситуацию под контроль, направив в Меймене дополнительные отряды своих боевиков.

Освобождение Алама состоялось благодаря посредничеству другого узбекского командира формирований «Талибана» Салахуддину Айюби, который в правительстве талибов занимает пост заместителя министра сельского хозяйства.

Движение «Талибан» состоит преимущественно из пуштунов.