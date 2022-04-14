Руслан Желдибай

CentralAsia (KZ) - Руслан Желдибай назначен пресс-секретарем президента Казахстана, сообщается на сайте Акорды.

«Распоряжением главы государства Желдибай Руслан Султанулы назначен пресс-секретарем президента Республики Казахстан», - говорится в сообщении.

Руслан Желдибай родился в 1989 году в Жамбылской области.

Окончил Казахский экономический университет имени Рыскулова, Университет Уорик (Великобритания). Выпускник программы «Болашак».

Трудовую деятельность начал в 2012 году в должности редактора на телеканале «Казахстан».

В 2012-2018 годах - руководитель отдела, продюсер на телеканале «Алматы».

В 2018-2019 годах - и. о. руководителя, руководитель Управления по информационной работе в интернет-пространстве и социальных сетях Комитета информации и коммуникаций РК.

В 2019-2020 годах - заместитель председателя Комитета информации Министерства информации и общественного развития РК.

С мая 2020 года по февраль 2022 года являлся заместителем заведующего Отделом внутренней политики Администрации президента РК.

С февраля 2022 года работал заместителем руководителя Канцелярии премьер-министра РК.

Ранее, 29 марта, сообщалось о том, что президент Казахстана снял Берика Уали с должности пресс-секретаря главы государства.

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