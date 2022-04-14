Советник Токаева Мирзагалиев стал главой нефтяной компании «КазМунайГаз»

Магзум Мирзагалиев

CentralAsia (KZ) - Магзум Мирзагалиев, занимавший пост советника президента Казахстана, назначен главой казахстанской нефтяной компании «КазМунайГаз», сообщается на ее сайте.

«Магзум Мирзагалиев назначен председателем правления АО НК «КазМунайГаз», — говорится в сообщении.

С 2018 года компанию возглавлял Алик Айдарбаев. 11 апреля он ушел с поста из-за проблем со здоровьем. Обязанности председателя правления «КазМунайГаза» исполнял Курмангазы Исказиев, который до этого являлся зампредом правления компании по разведке и добыче.

Мирзагалиев последние 3 месяца занимал должность советника президента Касым-Жомарта Токаева. В «КазМунайГазе» он уже работал в 2010–2013 годах, после чего стал вице-министром нефти и газа. С 2014 по 2019 год он был вице-министром энергетики, а потом 2 года занимал должность министра экологии. В сентябре 2021 года — январе 2022 года возглавлял Минэнерго Казахстана.

На сайте нефтекомпании говорится, что она обеспечивает 25% добычи нефти и газоконденсата в стране, а также 15% добычи газа. Ее НПЗ перерабатывают 81% объема переработки сырья в Казахстане.

Ранее 6 казахстанских компаний, продающих сжиженный газ, заподозрили в сговоре. В их числе был «КазМунайГаз». Против компаний ведется расследование, их подозревают в повышении цен в течение 2021 года.

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