На Украине арестовали имущество оппозиционера Медведчука

Виктор Медведчук (Фото: V_Zelenskiy_official / Telegram)

CentralAsia (CA) - Лычаковский районный суд Львова арестовал 154 объекта имущества семьи главы украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Как сообщает Государственное бюро расследований Украины, среди арестованного — 26 автомобилей, 30 земельных участков, 23 дома, 32 квартиры, 17 паркомест и моторная яхта. Также под арест попали доли в уставных капиталах в 25 компаниях, бенефициарами которых являются Виктор Медведчук или его жена Оксана Марченко.

12 апреля президент Украины Владимир Зеленский объявил о задержании СБУ Виктора Медведчука и предложил России обменять его на украинских военнопленных. В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Медведчук не гражданин России и не имеет отношения к «военной операции». По словам Пескова, у Виктора Медведчука не было «закулисных отношений с Россией» и в Кремле даже не знают, как сам он относится к идее подобного обмена.

Виктор Медведчук говорил, что приходится кумом президенту России Владимиру Путину, который является крестным отцом младшей дочери украинского политика. На Украине Медведчуку предъявлен ряд обвинений, в том числе по статье о госизмене, по которой ему грозит пожизненное заключение. С 13 мая 2021 года он находится под домашним арестом. В феврале текущего года МВД Украины сообщило о бегстве Медведчука из-под домашнего ареста.