Минобороны России сообщило о 134 сдавшихся украинских военных в Мариуполе

Игорь Конашенков.

CentralAsia (CA) - В Мариуполе за ночь добровольно сдались 134 украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны России. Об этом сообщил в четверг официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«В ходе операции по освобождению Мариуполя за ночь добровольно сложили оружие и сдались еще 134 украинских военнослужащих, в том числе 14 офицеров. Всего за сутки добровольно сдались в плен 1 160 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты. Среди них 176 офицеров», - сказал Конашенков.

Накануне, 13 апреля Конашенков сообщил, что добровольно сдались в плен 1 026 украинских военнослужащих той же бригады, среди них - 162 офицера, а также 47 женщин-военнослужащих.